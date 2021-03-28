إبراهيم مراد: إحصاء 8 ملايين ساكن بأزيد من 13 ألف منطقة ظل

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن إحصاء 13587 منطقة ظل يقطن فيها أكثر من 8 ملاين نسمة.

وأورد مراد، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، إنه قد تم اقتراح 32700 مشروع للنهوض بهذه المناطق، وهو ما يحتاج إلى 480 مليار دينار لتمويلها.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، إن “المجهودات المبذولة سمحت بتمويل 14577 مشروع بمبلغ مالي يتجاوز 206 مليار دينار”.

وأكد مراد، أن عملية التكفل بمناطق الظل تسير بخطى ثابتة بفضل تظافر مجهودات الجميع.

وأوضح مراد أنه قد تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة وجهت خصيصا إلى مناطق الظل.

وكشف ذات المتحدث، عن إنجاز 8905 مشروع خلال سنة واحدة، أي 62 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها.

ويأتي هذا، في إنتظار استلام 2321 مشروع لا يزال في قيد الإنجاز.

كاشفا أيضا أنه “خلال سنة 2021 سيتم الإنطلاق في تجسيد 3351 مشروع جديد”.

هذا وأكد، مراد، أن “الهدف من خلال هذه المشاريع هو فك العزلة عن هذه المناطق، والذي لن يكون إلا بإنشاء أيضا الطرقات”.

وفيما يخص تمدرس التلاميذ، كشف مراد أنه قد “تم إنشاء 175 قسم جديد وأعيد الإعتبار إلى 298 مدرسة.

بالإضافة إلى 84 مطعما مدرسيا جديدا لتقديم وجبات ساخنة، وإعادة تأهيل 51 مطعما مدرسيا.

وأوضح مراد، أنه “تم أخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي أيضا من خلال إنشاء عدة مصالح إستشفائية”.

وكذا توفير الإنارة على مستوى كل القرى وإنشاء شبكات الصرف الصحي، وربط أزيد من 33 الف منزل بالكهرباء، يضيف مراد.