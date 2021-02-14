إبراهيم مراد: تجسيد 41 بالمائة من المشاريع الموجهة لمناطق الظل

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، عن تجسيد 41 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها لمناطق الظل.

وأضاف مراد خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن رئيس الجمهورية أولى مناطق الظل إهتماما كبيرا من أجل تحسين ظروف معيشتها.

وأشار مراد، إلى أن تمويل المشاريع تم عبر تسيير البطاقات التنموية الموجودة تحت تصرفهم وتصفيتها لإنجاز المشاريع التنموية.

وأوضح إبراهيم مراد عن تسجيل نحو 15044 منطقة ظل، وبعد التدقيق والتمحيص، إنخفض العدد إلى 13587 منطقة ظل.

كما قدر عدد قاطني مناطق الظل أزيد من 8 مليون مواطن بعيدون عن مراكز الحياة الحقيقية.

وقال مراد، إنه تم إلزام كل والي بإحصاء مناطق الظل وحصر حاجيات ساكنتها ليتم في النهاية تسجيل 32700 مشروعا.

وأشار إلى أن العملية مكنت من تمويل 13391 مشروعا بمبلغ 193 مليار دينار أغلبها تم استقطابها من بطاقات تنموية سابقة.

كما مكنت العملية من تجسيد نسبة 41 بالمائة من هذه المشاريع التي تم تمويلها بمبلغ 193 مليار دينار.

وأضاف في ذات السياق، أن العملية ستتواصل وسنكون هذه السنة في أريحية لأن المبالغ متوفرة وستخصص حصريا لمناطق الظل.