إبراهيم مراد: تكفل الدولة بحاجيات سكان مناطق الظل بدأت تظهر نتائجه على أرض الواقع

قال المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بملف مناطق الظل، إبراهيم مراد، إنّ تكفل الدولة بحاجيات سكان مناطق الظل بدأت تظهر جليا.

وأضاف خلال زيارته لولاية سعيدة، “أن إحصاء الدولة لمتطلبات سكان مناطق الظل والتكفل بها بدأت تعطي ثمارها على أرض الواقع”.

وأوضح أن العديد من مناطق الظل عبر الوطن تشهد إنجازا لعدة مشاريع تنموية من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية لسكانها.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية لانشغالات المواطنين عبر كل من مناطق الظل لـ”أولاد احمد” و واد فاليط” و”السفالة” و “البقار” و”التل”.

وأكد أنه سيتم التكفل بجميع متطلبات المواطنين بهذه المناطق والعمل على تجسيدها”.

وأضاف ابراهيم أن هذه السياسة الحكيمة نعمل اليوم على تنفيذها ميدانيا من خلال سلسلة زيارات معاينة لهذه المواقع.

وقال أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ إلتزامه أمام المواطنين في تحقيق العيش المحترم لسكان هذه المناطق.

وطمأن مراد المواطنين، بأن الدولة ستخصص إعتمادات مالية هامة لتجسيد باقي المشاريع التي لم يتم تسجيلها.

وأكد أن هذه المشاريع هدفها رفع الغبن عن سكان هذه المناطق المعزولة عبر القطر الجزائري وتثبيتهم في مناطقهم الأصلية”.