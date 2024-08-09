إبراهيم مراد في عطلة خاصة .. وهذا من يتولى تسيير الوزارة بالنيابة 

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إحالة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على عطلة بداية من 14 أوت الجاري وإلى غاية 4 سبتمبر المقبل.

ووفقا للعدد الأخير من الجريدة رقم 52 صدر مرسوم رئاسي 252-24 يتضمن وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد في حالة عطلة خاصة لأغراض الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية المسبقة لسنة .

ويتولى تسيير شؤون وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، الأمين العام للوزارة العربي مرزوق.

وعيّن عبد المجيد تبون المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر إبراهيم مراد مديرا لحمتله الإنتخابية والتي من المقرر أن تبدأ يوم 15 اوت الجاري.