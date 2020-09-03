إبراهيم مراد: ملف مناطق الظل يحظى بمتابعة شخصية من طرف رئيس الجمهورية

قال إبراهيم مراد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة مناطق الظل، أنه من الضروري إيجاد حلول إستعجالية بهدف التكفل بانشغالات سكان مناطق الظل.

جاء هذا خلال تواصله مع مسؤولين محليين من بينهم رؤساء بلديات ودوائر وملحقين بديوان الوالي لولاية تبسة.

وأضاف بمنطقة الظل “قابل بوجلال” ببلدية الماء الأبيض أنه من الضروري الشروع في تنفيذ حلول فورية واستعجالية للتكفل بانشغالات سكان هذه المناطق بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيتهم بمناطقهم.

وقال ” يتعين على المسؤولين المحليين والمنتخبين إتخاذ قرارات إستعجالية خاصة في قطاعات الطاقة والموارد المائية والطرقات”.

وأشار مراد إلى ضرورة التكفل بانشغالات سكان مناطق الظل عبر إقليم هذه الولاية الحدودية.

وكشف ذات المتحددث، أن ملف مناطق الظل يحظى باهتمام كبير ومتابعة شخصية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي حديثه مع بعض المواطنين، أكد أنه شرع في سلسلة من الزيارات لمختلف ولايات الوطن بهدف الاطلاع الميداني ومعاينة الوضع عن قرب، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد كذلك على “عزم السلطات على إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه سكان مناطق الظل بهدف القضاء على مظاهر البؤس والحرمان بها”.

ودعا المسؤولين المحليين كذلك إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لتزويد سكان هذه المناطق بالكهرباء وتسجيل مشاريع لفك العزلة.