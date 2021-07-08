إبراهيم مراد: مناطق الظل بحاجة إلى 1126 مركزا صحيا إضافيا

قال وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أن مناطق الظل تسجل عبر التراب الوطني نقصا ملفتا في مراكز الصحة العمومية. حيث قدرت بـ 1126 مركزا صحيا بحاجة إما إلى إعادة التهيئة أو إنجاز هياكل جديدة.

وأضاف ذات المسؤول، أنه في إطار مساعي الدولة لتوفير أساسيات العلاج عبر مختلف مناطق الوطن خاصة النائية منها، تقوم المصالح المعنية بزيارات متكررة ومستمرة لمختلف هذه المناطق. أين تم التكفل لحد الآن بـ 613 مركزا صحيا بهدف توفير ضروريات العلاج للمواطنين. مع الحرص على ترسيخ نظام عمل منتظم عن .طريق توفير ممرض دائم في كل مركز وضمان مرور طبيب عام مرة أو مرتين في الأسبوع

وأشار في ذات السياق، إلى أن سكان مناطق الظل في الجزائر يشتكون من مشاكل صحية متكررة أبرزها وفيات الأمومة نتيجة مضاعفات ما بعد الولادة. ونقص التلقيحات بالنسبة للأطفال، التسمم العقربي في ولايات الجنوب والهضاب العليا. مشيرا الى أن الوضع الحالي يستلزم ضمان العيادات الطبية المتنقلة كخطوة لعملية دعم هذه المناطق.