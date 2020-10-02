إبراهيم مراد يؤكد من الشلف أن مناطق الظل ستشهد تنمية حقيقية عام 2021

الوطني
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إبراهيم مراد يؤكد من الشلف أن مناطق الظل ستشهد تنمية حقيقية عام 2021
بقلم يحيى عزواو

أكد إبراهيم مراد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل خلال زيارة العمل التي قادته يوم أمس الخميس إلى ولاية الشلف بأن مناطق ستشهد تنمية حقيقية عام 2021.

مضيفا بأن الدولة ستخصص ميزانية من أجل التكفل بكل الإنشغالات التي سيتم حصرها في الخرجات الميدانية على أن تكون الأولوية لمشاريع فك العزلة بما فيها شق الطرقات وإنجاز شبكات المياه والصرف الصحي فضلا عن المشاريع المتعلقة بالصحة و التربية والسكن الريفي.

كما وقف إبراهيم مراد رفقة والي الشلف على إنشغالات عدة مناطق ظل في 5 بلديات نائية في كل من تاوقريت ، الظهرة ، المرسى ، مصدق والصبحة ، أين إستمع إلى إنشغالات ساكنتها وطمأن أهاليها بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع بإهتمام كبير الجهود المبذولة لتجسيد البرنامج الخاص بمناطق الظل.


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