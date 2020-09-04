إبراهيم مرّاد: ملف مناطق الظلّ يحظى باهتمام ومتابعة شخصيّة من رئيس الجمهوريّة

أفاد مستشار رئيس الجمهوريّة المكلّف بمناطق الظلّ، إبراهيم مرّاد بأنّ الملفّ يحظى بمتابعة شخصيّة من رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبّون.

أكّد إبراهيم مرّاد وخلال زيارته لولاية تبسة على ضرورة الاستجابة السّريعة إلى مطالب سكان عذه المناطق.

وطالب بالشّروع في تنفيذ حلول فوريّة واستعجاليّه للتكفّل بانشغالاتهم خاصّة في مجالات ” فكّ العزلة ، الرّبط بشبكات الكهرباء والغاز، التّدعيم بمياه الشرب، وتوفير الخدمة الصحيّة بهدف تحسين أوضاعهم المعيشيّة وتثبيتهم بمناطقهم.

واقترح توفير خزّنات لتحسين خدمة التزوّد بمياه الشّرب ، في انتظار عمليّات حفر الآبار، وربط السّكنات غير المشمولة بشبكة الكهرباء الريفيّة بالطاقة الشمسيّة، في انتظار تسجيل عمليّات جديدة لربطها بشبكتيّ الكهرباء فور توفّر الأغلفة الماليّة المطلوبة.

وإلتزم مراد برفع انشغالات ومطالب سكّان مناطق الظلّ إلى رئاسة الجمهوريّة ، مؤكّدا عزم السّلطات العموميّة على إيجاد حلول جذريّة للمشاكل التنمويّة التي تواجه سكّان مناطق الظلّ ، والحرص على تحسين إطارهم المعيشي .

وأحصت وزارة الداخليّة والجماعات المحليّة والتّهيئة العمرانيّة ، نحو ” 15 ” ألف منطقة ظلّ عبرمختلف مناطق ولايات الجمهوريّة ، منها ” 452 ” منطقة ظلّ عبر إقليم بلديّات ولاية تبسّة.