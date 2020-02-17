إبرير حكما لداربي الشباب والنصرية

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم عبد العالي إبرير، لإدارة مباراة القمة للجولة الـ18 من المحترف الأول، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بنصر حسين داي.

وسيدير الحكم إبرير، هذه المباراة، بمساعدة الحكم كشيدة كمساعد أول، وشلالي كمساعد حكم ثاني، بالإضافة لعلو، حكما رابعا.

وتعد هذه المباراة المقرر إجراؤها اليوم الإثنين، بملعب “5 جويلية”، قمة الجولة الـ18 من المحترف الأول.

ومن جهة أخرى كشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن التعيينات الكاملة لحكام هذه الجولة، والتي جاءت على النحو التالي.