إبرير حكما لداربي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

عينت لجنة التحكيم، الحكم ابرير، لإدارة المباراة المتأخرة التي ستجمع شباب بلوزداد، بمولودية الجزائر والمقررة يوم السبت المقبل.

وسيدير الحكم ابرير، هذا الداربي العاصمي، بمساعدة كل من شعلالي، مساعد أول، مناصر، حكم مساعد ثاني، ووبوكواسة حكم رابع.

كما تدخل هذه القمة الكروية، ضمن تسوية رزنامة مبارايات الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.

كما كشفت الفاف، عن باقي تعيينات حكام المباريات المتأخرة المبرمجة هذا السبت، والتي جاءت على النحو التالي: