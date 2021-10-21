إبرير حكما لقمة الجولة الأولى من البطولة المحترفة بين الإتحاد والنصرية

عينت لجنة التحكيم، الحكم إبرير، لإدارة قمة الجولة الأولى من البطولة الوطنية، والتي ستجمع نصر حين داي، باتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم ابرير، هذه المواجهة، بمساعدة كل من شعلالي، مساعد أول، وبلقاسم، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لدرع، كحكم رابع.

وستكون هذه الجولة مبتورة من أربع مباريات، بسبب ارتباط كل من وفاق سطيف، شباب بلوزداد، شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة بالمنافسة الإفريقية.

وجاءت التعيينات الكاملة لحكام هذه الجولة على النحو التالي

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