إبرير حكما للداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

عينت لجنة التحكيم، الحكم إبرير، لإدارة قمة الجولة الـ13، والتي ستجمع مولودية الجزائر بالغريم التقليدي اتحاد العاصمة.

كما سيدير الحكم إبرير هذه القمة، بمساعدة كل من شعلالي، مساعد أول، وبلقاسم مساعد حكم ثاني، بالإضافة لآيت عامر حكما رابع.

في حين تعد القمة، بندية كبيرة بين الغريمين، حيث يسعى اتحاد العاصمة لتأكيد صحوته. ويطمح العميد لمواصلة نتائجه الإيجابية.

كما جاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي:

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وحسم فريق مولودية الجزائر أمسية الثلاثاء الداربي العاصمي أمام أتلتيك بارادو بهدف يتيم دون رد.

المواجهة التي جرت بملعب 05 جويلية 1962 الأولمبي والمتأخرة من الجولة الـ6 للرابطة المحترفة سجل هدفها الوحيد سامي فريوي في الدقيقة الـ85.

وبملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو تعادلت شبيبة القبائل أمام الضيف اتحاد بسكرة بهدف في كل شبكة في لقاء متأخر من الجولة الـ6.

وسجل ماسينيسا نزلة الهدف الأول للكناري في الدقيقة الـ35 قبل أن يعدل هشام مختار النتيجة في الدقيقة الـ60.

وفي مواجهة متأخرة من ذات الجولة جرت بملعب الشهيد محمد بومزراق بالشلف تعادل جمعية الشلف بهدفين لهدفين أمام الضيف شبيبة الساورة.

سجل ثنائية المحليين أيوب كرساني وسنوسي فرلول من ضربة جزاء في الدقيقتين الـ32 والـ90+2. في حين وقع بلعيد حميدي من ركلة جزاء وأسامة بلطرش هدفي الساورة في الدقيقتين الـ41 والـ64.