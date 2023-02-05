إبرير حكما لمباراة إتحاد العاصمة وأمل الأربعاء

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحكم الرئيسي عبد العالي إبرير لإدارة المباراة المتأخرة التي تجمع بين إتحاد العاصمة وأمل الأربعاء.

وكشفت عن أسماء الحكام المساعدين والأمر يتعلّق بالمساعد الأول شلالي والمساعد الثاني بلقاسم.

كما تم تعيين لمياء حكمة رابعة وهي الفرصة المواتية لها لإثبات قدراتها التحكيمية.

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