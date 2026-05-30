إبرير لإدارة مواجهة “الداربي” بين “سوسطارة” و بلوزداد

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، اليوم السبت، عن قائمة الحكام المعينين لإدارة مباراتي اتحاد الجزائر المتبقيتين في بطولة الرابطة المحترفة.

وسيُدير الحكم إبرير عبد العالي مواجهة اتحاد الجزائر أمام شبيبة بلوزداد، المقررة لحساب الجولة 26 (المؤجلة)، يوم 02 جوان، وبمساعدة كل من الشلالي لمين ومنصر عبد القادر، فيما سيكون حساني لؤي حكمًا رابعًا. وأسندت مهمة تقنية الفيديو إلى غوتي هيثم بمساعدة جواد سامي.

أما المباراة الثانية أمام نجم بن عكنون، لحساب الجولة 28 (المؤجلة)، بتاريخ 04 جوان، فسيقودها الحكم عزرين أنس، بمساعدة كليخة محمد رضا وسليماني عبد القادر، بينما سيكون براني أكرم حكمًا رابعًا. وسيتولى محمد بلكبير عبد الرحمن مهمة حكم الفيديو، بمساعدة عمرون رضوان.