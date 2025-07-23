إبعاد و حماية السكان في ثلاث قرى ..حريق مهول بولاية برج بوعريريج

شهدت منطقة ثنية النصر بولاية برج بوعريريج حريق مهول امتد إلى ثلاثة قرى حيث تم ابعاد وحماية السكان لتفادي الكارثة.

وحسب بيان للحماية المدنية الذي نشرته على منصة الفايسبوك، فقد تم حماية السكان في كل من قرية افيڨو حيث تم فيها ابعاد 19 شخصا لحمايتهم. من ألسنة اللهب. كما تم إبعاد الخطر عن سكان قريتي روابح وتيزاعترين.

قد سخرت الحماية المدنية وحدات التدخل مدعمين بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية برج بوعريريج. كما سخرت الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية بجاية.

إضافة إلى 6 طائرات الاخماد AT802 و طائرة BE200.