الرقم السري :

138213

إبنة الشرق الأبية تريد صادقا وذو خصال ونية

عظيمة هي المشاعر التي تعطي لصاحبها الراحة وتبث في القلب السكينة. فأن تحس الأنثى على ذمة من يحميها ويصونها ويؤنسها لهو العزوة الحقيقية . ولعل هذا ما دفعني لأن أبث بإعلاني هذا من خلال هذا المنبر الجميل. أنا شابة من شرق البلاد، لم يسبق لي الزواج، في العقد الرابع من عمري، وأشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية. ناجحة وموهوبة، محترمة بشهادة كل من يعرفني، مقبولة الشكل ولي من الأخلاق ما يؤهلني أن اسكن العقول وآسر القلوب معا. أتمنّى من المولى العلي القدير، أن يسوق لي رزقي في القريب، وأكمل حياتي إلى جانب رجلا صادقا خلوقا ومحترما. سنه ما بين 48 و55سنة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد. فقط أشترط أن تكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديك سكن خاص.

الرقم السري :

138214

تحت لواء الميثاق الغليظ إبنة الغرب ستمنحك الحب الأكيد

الصدق وحسن النية هما عملتي في هذه الحياة، كيف لا وقد نويت والله أعلم بنيتي. أن لا يكون لي غير الحلال سبيلا حتى أستزيد رفعة وحتى لا يكون لي مما أخشاه شيئا.

أنا شابة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، في العقد الثاني من عمري، لم يسبق لي الزواج. على قدر كبير من الأخلاق، جميلة ورشيقة، أعمل كأستاذة. ولي من المسؤوليات من يشرفني أن أكون للقب مربية الأجيال حاملة. بكل ثقة وعزم أربو لأن تكون لي أسرة وزوج يضمن لي الدعم النفسي والإحتواء.

أتمنى لأن أرتبط في الحلال في أقرب الآجال، إلى جانب رجل يكون من إحدى ولايات الغرب. خاصة وهران، سيدي بلعباس أو تلمسان، لا يهم إن كان أعزب أرمل أو مطلق بدون أولاد .وأكثر ما أتمناه أن يكون صاحب النصيب عاملا مستقرا وسنه أقل من 40 عام.

الرقم السري :

138215

ستيني طيب يداوي جروحي ويكون توأما لروحي

أن يكون للأنثى كيان، ذلك أهم مكسب لها وأنا سأعتبر نفسي مستقلة مستقرة. إن أنا حظيت بمن يقدر هذا الشعور ويمنحني هذا التقدير.

أنا امرأة في الأربعينيات من عمري، من إحدى ولايات الوسط، على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق. مطلقة بدون أولاد، أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، وأحظى باحترام كل من حولي.

أريد لأن أعيد بناء ما تحطم في الماضي، إلى جانب رجل صادق وجاد في طلبه. أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 65 سنة، كما لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وكل ما اشترطه أن يكون لديه مصدر رزق ثابت ومسكن خاص.

الرقم السري :

138221

زوجا صالحا لعروس تقية من الغرب

نختم عروضنا من غرب البلاد وبالتحديد من ولاية مستغانم، نعرفكم على شابة متميزة وحنون. تبلغ من العمر 41 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. سمراء البشرة، ومتوسطة القامة، بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها .

اتصلت بنا والأمل يغمر قلبها الحنون، أن يسوق الله إليها نصيبا تكمل معه مشوار العمر. رجل فيه من الرجولة والشهامة ما يجعلها تحيا إلى جانبه مطمئنة القلب، كما لا يهم من أي ولاية يكون. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا.

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