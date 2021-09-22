إبنة الشرق تقبل بالتعدد

أجل الستر والعفة هو حلم كل فتاة. ومن بينهم صاحبة أول عرض معنا اليوم. وهي فتاة من ولاية عنابة، جمعت بين البشاشة والرقة، أخلاقها عالية، حباها الله بجمال يسلب القلوب، كلامها حلو يبعث في النفوس السرور، فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، ماكثة بالبيت ومدبرة رائعة لشؤونه.

اتصلت بنا وكلها أمل أن تجد ابن الحلال، الذي يطير بها إلى دنيا الهناء، تعد أن تصون شرفه وعرضه، وتكون قرة عين له، تريده من الشرق أو الوسط، تقبله إن كان أرمل أو مطلق، وتقبل أيضا التعدد لرجل لا يميل كل الميل، يكون عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري : 135617

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802