“إبنة بونة” تبحث عن الأمل..ستكون لك نِعم الزوجة

لم أتردد كثيرا حتى أتصل بـ”مركز الأثير”، فيقيني الكبير تغلب على أيّ فكرة سلبية بإمكانها أن تثني من عزيمتي لأجد لروحي قلبا جميلا يمنحني الأمل فأحيا إلى جانبه حياة ملؤها الفرحة والاستقرار.

أنا امرأة من عنابة، أبلغ من العمر 45 سنة، عزباء، لم يسبق لي الزواج، صاحبة مشروع خاص جعلني أتألق كثيرا في منطقتي التي يحترمني فيها الصغير قبل الكبير، والجميع يوكل إليّ الكثير من التقدير، أنا إنسانة على قدر كبير من الطيبة والحنان، مقبولة الشكل، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أريد أن أجد لي من يهتم لأمري، زوج صالح يقدر ما بلغته وحققته بتضحيات لا يعلمها إلا الله، رجل من العاصمة أو إحدى مناطق الشرق الجزائري، يهتمّ لنجاحي وتألّقي، سنه لا يتجاوز 55 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، قادر على جعلي في القمة وأنا إلى جانبه، فلا يكتمل وجود الأنثى إلا برجل راجح التفكير وأصيل.

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