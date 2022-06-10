الرقم السري :

137024

وهرانية رصينة ستكون لك نعم الحليلة

من غرب البلاد وتحديدا من ولاية وهران، اتصلت بنا امرأة في غاية اللطف واللباقة. خاطبتنا بكل وقار معربة عن نيتها الطيبة في ان تستقر وتحيا الأمل مع رجل طيب محترم. كما تكون له الحليلة الطيبة وصاحبة الأنس الجميل.

صاحبة إعلاننا الأول عزباء في الـ52من عمرها، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره. سمراء البشرة على قدر من الرصانة والتواضع.

لا تبتغي صاحبة إعلاننا سوى الستر والحلال إلى جانب من قصده شريف من الغرب الجزائري أو إحدى ولايات الوسط. سنه ما بين51 و 65سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد وشرطها أن يكون له سكن خاص ومصدر رزق ثابث.

الرقم السري :

137025

من يحسسني بالسكينة والطمأنينة ؟

من العاصمة وفي ثاني محطة لنا في هذا الركن، اتصّلت بنا إنسانة لا تقلّ طيبة عن سابقتها. هي الأخرى في الـ50من عمرها إلا أن حلاوة روحها وقلبها الطيب جعلاها تبدو أصغر من سنها بكثير. ماكثة في البيت وسيدة على قدر كبير من الرفعة. كتب عليها أن تحمل لقب مطلقة ولها بنت في رعايتها هي أغلى وأعزّ ما تملك.

تريد من استأمنتنا على إعلانها أن تجد لها من يرمم حياتها ويجعل لأيامها معنى، مع رجل يكون من العاصمة وضواحيها. سنه ما بين51و60سنة، لا يهمها إن كانت مطلقا أو أرملا، رجل يقصدها بالحلال ويحسسها بالسكينة والطمأنينة. رجل لديه عمل مستقر وسكن خاص.

الرقم السري :

137026

إبنة بونة تقبل حتى بالتعدد مع رجل متدين

فتيحة من عنابة أبت إلّا أن تشاركنا رحلة البحث عن شريك العمر في آخر محطة لنا في هذا الركن. هي إمرأة في ال55من عمرها، متقاعدة من مؤسسة عمومية ، متدينة وبسيطة ، تبدو اصغر من سنها بكثير. بيضاء البشرة متوسطة القامة. إنسانة مسؤولة ومحترمة بشهادة كل من يعرفها.

تريد فتيحة أن تبدأ حياتها من جديد مع رجل صالح ومتدين، تقبله من أي ولاية. ومنتهى أملها أن يسعدها ويريح بالها، سنه ما بين55إلى65سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد. كما تقبل التعدد بكل ثقة فيمن سيرسي ميزان العدل في حياتها بينها وبين الزوجة الأولى.

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