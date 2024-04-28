إبنة تامر حسني تتولى إدارة أعماله

تولت إبنة النجم المصري تامر حسني تالية، إدارة أعماله ليوم واحد، أثناء استعداده لإقامة حفل مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ 42.

ونشر تامر حسني عبر حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو من كواليس احتفالية الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء المصرية.

وظهرت في الفيديو، ابنته تالية وهي ترافقه أثناء توجهه إلى المسرح. فيما لفت نظرها تعليق من إحدى المعجبات اللاتي تواجدن خلف خشبة المسرح.

وظهرت تالية تامر حسني وهي تخرج مع والدها من داخل غرفته متوجهين إلى المسرح لإحياء الاحتفالية الوطنية.

بينما نادت المعجبة باسمها قائلة: “بنحبك يا تاليا” لتظهر إمارات الخجل والسعادة على وجهها مع ردة فعل طفولية أثارت الإعجاب بتصرفها.

وعقب تامر حسني على الفيديو، وأكد على محبته الكبرى لابنته وإعجابه بردات فعلها الطفولية البريئة وشرح السبب لنشره.

وقال تامر حسني في تعليقه: “حبيبة قلبي تالية، جاءت لي من أول اليوم وقالت لي اليوم أنا مديرة أعمالك. وستسمع كلامي في كل ما أقول، فقلت لها “حاضر” لكن العمل لا يحتوي على هزار لذلك ركزي في كافة التفاصيل. واختارت لي بدلة أعجبتها وحذاء ضيق عليّ لكنها سممت عليه، فقبلت. كما اختارت لي الأغاني ورتبتهم”.

وتابع تامر حسني: “كانت تسير بجانبي مرتدية وجها جاداً. ولا تمازحني كما لو كانت مديرة حقيقية. قبل أن تشعر بالخجل وتظهر الطفلة المتواجدة بداخلها والتي أعشقها في تلك الضحكة. اللهم احفظك يا حبيبتي واحفظ كل أولادنا”.