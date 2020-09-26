إبنة رجاء الجداوي تكشف لأول مرة سبب إصابة والدتها بكوفيد 19

كشفت إبنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، لأول مرة، عن سبب إصابة والدتها بفيروس كورونا.

ويأتي هذا، بعد تكهنات مختلفة عن مصدر إصابة النجمة الراحلة بالفيروس التاجي.

وقالت أميرة، إبنة رجاء الجداوي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، إن مساعدة والدتها الخاصة داخل موقع تصوير مسلسل “لعبة النسيان” ظهرت عليها أعراض الالتهاب الرئوي.

وأوضحت أميرة، إنه قد تم تشخيص إصابة المساعدة بنزلة برد، ولكنها نقلت العدوى للراحلة، دون قصد.

وأشارت أميرة إلى أنه لم يصب أي أحد من طاقم تصوير مسلسل “لعبة النسيان” بالفيروس، ولكن المساعدة الخاصة بها كان لديها دور برد شديد، والطبيب نفى أن يكون لديها كورونا.

وأضافت ذات المتحدثة، إن والدتها شعرت بدرجة حرارة مرتفعةّ، اقتربت من 40 مئوية.

وتم إجراء مسحة للجداوي، والتأكد من إصابتها بالفيروس، رغم أنها لم تعاني من أي أعراض أخرى لمدة حوالي 8 أيام.

وأكدت إبنة الفنانة الراحلة، أن والدتها لم تكن تخرج نهائيًا وأخذت جميع احتياطاتها من شهر فيفري الماضي.

مضيفة إن المكان الوحيد الذي خلعت فيه الجداوي الكمامة، هو موقع تصوير المسلسل.

وكشفت أميرة، إن آخر كلمات والدتها الراحلة كانت: “راضية، راضية، الحمد لله، يارب يارب”.