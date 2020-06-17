إبنة رجاء الجداوي: حالة ماما سيئة.. أرجوكم أدعوا لها

قالت أميرة مختار، غبنة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، أن والدتها لاتزال بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ 25 يوما.
وكتبت اميرة على صفحتها الرسمية بفاسبوك: “مامي مازلت في الرعاية المركزة وعلى نفسي الجهاز، بس للأسف تعبانه أدعوا لها أرجوكم يشفيها و يشفي كل مريض”.
هذا وكانت نتيجة المسحة الأخيرة لرجاء الجداوي إيجابية، بالرغم من حقنها ببلازما المتعافين من الفيروس التاجي.
و تلقت الجداوي، جرعتين من بلازما المتعافين من الفيروس، وكان أولها مساء السبت 6 جوان الجاري، والجرعة الثانية صباح الأحد 7 من نفس الشهر.
مامي مازلت في الرعاية المركز ه وعلي نفسي الجهاز السباب……. بس للاسف تعبانه ادعوا لها ارجوكم يشفيها و يشفي كل مريض
Publiée par Amira Mokhtar sur Mardi 16 juin 2020
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