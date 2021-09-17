إبنة سطيف الثلاثينية تقبلك حتى لو كنت في الخمسين من عمرك

نوال من ولاية سطيف. تريد أن تتوج عروسا مع قارئ وفي لجريدة النهار. هي عزباء لم يسبق لها الزواج تبلغ من العمر 32 ربيعا، جميلة، صادقة وذات همة عالية، ماكثة في البيت إلا أنها تديره أموره بكل تدبر وحنكة. .

.تريد أن يكون لها نصيب مع شهم لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز سنه 50 سنة، تقبله أرمل أو مطلق بولد على الأكثر.و الأهم أن يكون عاملا مستقرا و يملك مسكن خاص تجعله بعون الله جنة له ولها.

الرقم السري : 135590

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