إبنة شقيق ترامب تكشف أسرارا خطيرة عنه في كتاب صادم!

واصلت وسائل إعلام أمريكية نشر مقتطفات من الكتاب المرتقب لإبنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب مواقع أمريكية، فإن ماري ترامب، إبنة فريد ترامب شقيق الرئيس الأمريكي، اتهمت الأخير بجلبه شخصا آخر ليقدم إمتحان القبول الجامعي بدلا عنه.

وذكرت ماري أن التزوير الذي قام به ترامب ساعده في الوصول إلى كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا.

واعتبرت ماري ترامب أن عمّها يناقض نفسه بغزله المتكرر بكلية وارتون، ووصفها بأنها أفضل كلية بالعالم، في الوقت الذي لا يعترف فيه بأنه قام بالتزوير من أجل دخوله.

يشار إلى أن الكتاب، الذي من المتوقع طرحه في الأسواق في الـ14 من جويلية الجاري، لا يزال يخضع لمعركة قضائية بالولايات المتحدة.

وإثر مرافعات في دعوى رفعها روبرت ترامب، الشقيق الآخر للرئيس الأمريكي، قررت محكمة في نيويورك منع نشر الكتاب مؤقتا، على اعتبار أنه يخالف اتفاق السرية الخاص بتراث والده فريد ترامب الأكبر، الذي توفي في عام 1999.

فيما اعتبر محامي ماري ترامب أن القرار القضائي “يعرقل الخطاب السياسي، ويخالف التعديل الأول” على الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير.