إبنة عمرو دياب تحترف الغناء بعقد عالمي

كشفت جنا دياب، إبنة النجم المصري عمرو دياب، عن بدء مشوار الاحتراف في الغناء بتعاقدها مع شركة Interscope الأمريكية.

وعبرت جنا دياب عن سعادتها في منشور على إنستغرام، قالت فيه “خمنوا من تعاقدت مع شركة إنترسكوب؟؟؟ لا أستطع وصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزءاً من هذا الفريق الشغوف والمذهل”.

كما وجهت الشكر لمديري الأعمال أشلي سايكس وآدم ميدجلي وأضافت: “أنتظر مشاركتكم بالأغاني الخاصة بي وأبدأ مهنتي كمغنية”.

وظهرت جنا دياب في الفيديو تتحدث مع والدتها زينة عاشور عبر المحمول. وتخبرها بتعاقدها مع الشركة الشهيرة وعن احتفالهم ببدء أولى خطواتها الاحترافية.

وتُعد شركة “Interscope” الأمريكية، من أهم شركات الإنتاج الموسيقي في الولايات المتحدة.

حيث تعاون معها كل من: سيلينا جوميز، إيمينيم، ليدي جاجا، بيلي أيليش، أوليفيا رودريجو، وكيندريك لامار.. وغيرهم.

يُذكر أن موهبة جنا تحظى برعاية خاصة من والدتها زينة عاشور التي تشارك متابعيها عبر موقع إنستغرام العديد من مقاطع الفيديو الغنائية لإبنتها.