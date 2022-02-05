إبنة مصابة بـ كورونا في الإنعاش:عشنا كابوسا طيلة10 أيام بمستشفى الخروب

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سجّلت كوريا الجنوبية، لأول مرة ارتفاعا قياسيا في عدد الاصابات بكورونا حيث تم رصد أكثر من 18 ألف إصابة جديدة، وهذا بسبب انتشار سلالة “أوميكرون”.

وقالت السلطات الصحية في البلاد، أنه تم تسجيل 18 ألف و 343 إصابة جديدة بكوفيد-19.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 6 آلاف و 772 حالة وفاة.

كما سجل إقليم “كيونغ كي” المحيط بسيئول، اليوم الثلاثاء 5 آلاف و 509 حالة، وتلته مدينة سيئول بـ 4,103 حالات، ومدينة إنتشون الساحلية الغربية بـ 1,366 حالة. من بين الحالات المحلية المصدر.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تسجيل أول حالتي وفاة بسبب سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وفي هذا السياق و بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، فقد تم فحص جثتي المتوفيين. وكلاهما في التسعينيات من العمر، وأثبت إصابتهما بسلالة “أوميكرون”.

بالمقابل تم تسجيل 3129 إصابة جديدة بكوفيد في البلاد بينها و1015 حالة حرجة.

أعلنت الشركة المنتجة لأعمال فرقة البوب الكورية الجنوبية “بي تي إس”، “BTS” أن 3 من أعضائها مصابون بفيروس كورونا. كما جاءت نتائج الفحوص التي أجريت لهم لدى عودتهم من الولايات المتحدة إيجابية.

وأقامت فرقة “BTS” حفلات على المسرح بحضور الجمهور للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا. كما أشارت شركة الإنتاج “بيغ هيت ميوزيك” إلى أن التحاليل التي أجريت لمغني الراب “آر إم” والمغني “جين”، جاءت إيجابية.

وأفادت «بيغ هيت ميوزيك» في اليوم السابق أن عضواً آخر في الفرقة التي تضم سبعة أفراد هو شوغا «يعتني بنفسه في منزله. بعدما بين الفحص الذي أجري له إصابته بالفيروس. كما أوضحت الشركة أن «آر إم» وشوغا لا يعانيان أي عوارض. في حين سجلت لدى “جين” حمى خفيفة. مذكرة بأن الثلاثة ملقحون بالكامل.