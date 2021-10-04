إبنة نعيمة عبابسة ترفع شكوى ضد خالتها فلة وهذه التفاصيل!

تحدثت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة، عبر مباشر أطلقته على صفحتها بانستغرام، عن حقائق مثيرة حول علاقتها بإبنة شقيقتها الراحلة نعيمة.

وكشفت فلة وهي تبكي بحرقة، أن “أمال” ابنة شقيقتها الراحلة نعيمة، قد رفعت شكوى ضدها.

وهاجمت فلة إبنة شقيقتها على هذا التصرف مذكرة أنها هي من ساعدت والدتها في العلاج أثناء حملها بها وإصابتها بمرض السرطان.

وأكدت فلة انها لن تسامح “أمال” أبدا، مشيرة إلى أنها لم تطمع يوما في أملاك شقيقتها الراحلة قائلة: “غدر الزمان.. دراهم التعبان ياكلهم المرتاح”.

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