إبنة هامل استفادت من عقار بمساحة 7 ألاف متر مربع لإنشاء فندق وأبراج بباب الزوار

ورطت التحقيقات في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل عدة مسؤولين على رأسهم والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ من خلال منحه امتيازات لأبناء عبد الغني هامل.

وحسبما توصلت إليه “النهار اونلاين”من معلومات حول قضية هامل فإنه ابنته المدعوة “ش.هامل” قد استفادت من أربع قطع أرضية على مستوى حي الأعمال بباب الزوار سنة 2014 بمساحة إجمالية قدرت بـ7 ألاف متر مربع من أجل إنشاء فندق وأبراج، منحتها لها اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار خلال اجتماي في 24 افريل سنة 2014.

وحسب ذات المصادر فإن القيمة التجارية للعقار قد تم تحديدها بأزيد من 28 مليار سنتيم بأتاوة سنوية تقدر بـ1.4 مليار سنتيم.

وكشفت التحقيقات أن ابنة هامل لم تدفع الاتاوات السنوية للعقار لسنتي 2017 و 2019 و التي بلغت 2.6 مليار سنتيم بالإضافة إلى أنه لم تدفع مصاريف أشغال التهيئة التي قدرت بـ14 مليار سنتيم .

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