إبنة هيفاء وهبي تجري عملية تجميلية لأنفها وتنشر صورة لها بعد الجراحة

خضت زينب فياض، إبنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لعملية تجميلية لأنفها، حيث نشرت قبل أيام صورة لها على سرير المستشفى طالبة الدعاء من جمهورها.وعلقت فياض على صورتها وكتبت: “موعد عمليتي..دعواتكم”، دون أن تكشف وقتها عن طبيعة العملية التي ستخضع لها.

ونشر برنامج et بالعربي، أول فيديو لزينب فياض، بعد العملية التي أجرتها.وحسب البرنامج فإنها عملية تجميل في الأنف ولمعالجة الإنحراف الذي كان يسبب لها ضيق في التنفس.وأعادت فياض نشر الفيديو وكتبت: “كل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشي كتير بيعني لي.الحمد لله أنا صرت أحسن الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة.وطبعاً شكرًا من قلبي للدكتور منذر العجمي اللي سوى لي العملية بالكويت”.

وزينب فياض هي الإبنة الوحيدة للبنانية هيفاء وهبي، ووالدها هو نصر فياض، الذي تزوجته عام 1990 وقررا الإنفصال بعد سنوات قليلة من الزواج.وأنجبت هيفاء إبنتها زينب فياض،ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن إبنتها من أجل الحصول على الطلاق.

https://www.instagram.com/p/CQDr_I6FncE/