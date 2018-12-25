إبنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لوالدتها

استغلت، زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفل زفاف جيلان، إبنة الإعلامية السعودية لجين عمران، لتوجه رسالة قاسية لوالدتها.

فقامت زينب بتقديم التهاني للإعلامية السعودية ، وأووصلت من خلال كلامتها رسالة مهمة.

إذ أثنت زينب على تصرف عمران ووقوفها إلى جانب ابنتها، وألمحت إلى عدم اكتراثها بإعلانها انتظار أحفادها.

مُلمحة في ذلك إلى رفض وهبي أن تكون جدة، وأن تكون أم لفتاة صبية بعمر زينب ولديها أطفال.

ونشطت زينب فياض بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة، إذ باتت زينب تنشر فيديوهات لها ولإبنتيها باستمرار.

وردت زينب على المشككين بهويتها بصورة من جواز سفرها، تؤكد من خلالها أنها إبنة هيفاء وهبي وأنها من مواليد عام 1993.