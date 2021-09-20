إبنة وهران أحسن عروس

طويلة هي سنوات عمري التي أفنيتها في طلب العلم. حيث أن لي كبير التقدير لكل أساتذتي الذين علموني أن التدريس رسالة نبيلة وليست مهنة. فأن أحظى بشرف تربية الأجيال أمر يزيد في مكانتي ومسؤوليتي أمام نفسي وأمام الله. ولأن لي رغبة جامحة بعد أن نلت وحظيت بالوظيفة في تكوين أسرة وإكمال رحلة العمر.

فقد إخترت مركز الأثير منبرا أبث من خلاله رغبتي حتى ألتقي بمن سيسير بي في طريق الحلال وتحت لواء سنة الله ورسوله الكريم.ليس لدي من الشروط سوى أن يكون المهتم لأمري من ولايات: وهران، سيدي بلعباس أو تلمسان، كما أنني لا أخفكم أنني اشترطه أعزبا فقط، سنه ما بين30و40سنة.

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