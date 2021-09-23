محترمة تحلم بفارس يطير بها ويحقق لها الأحلام

نستهل عروضنا من غرب البلاد. من ولاية وهران نعركم على فتاة غاية في الاحترام. اتصلت بنا بحلو الكلام، تتمنى أن تجد ابن الحلال، هي شابة صاحبة أخلاق عالية، تبلغ من العمر 29 عام، مطلقة ببنت، تعمل كمحاسبة، جميلة الشكل ومحترمة،

ترجو الارتباط برجل صادق وجاد، يكون من غرب البلاد، سنه أقل من 45 عام، تقبله مطلق أو أرمل بطفل، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري : 135631

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

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3800.3801.3802