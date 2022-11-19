إبنتها تكشف سرها.. هكذا أصبحت أصالة تبدو في العشرينات

كشفت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة نصري، عن سر تغير ملامح والدتها خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تبدو كشابة في العشرينات.

وفاجأت أصالة جمهورها بعد تغيّر ملامحها في الآونة الأخيرة، جراء خضوعها لعملية تجميل أعادتها إلى شبابها.

وأوضحت شام الذهبي التي تمتلك عيادة تجميل، في تصريحات لبرنامج “هي وبس”، تفاصيل وصول والدتها لهذه المرحلة.

وقالت شام إنها افتتحت عيادة التجميل لأجل أصالة، وقبل ذلك كانت تعمل في مصنع تجميل وتضع لوالدتها الكريمات المخصصة للبشرة.

وأشارت شام الذهبلي، إلى أن أصالة تهتم بجمالها منذ أن كانت في العشرينات من عمرها، عبر استخدام كريمات العناية بالبشرة.

كما كانت الفنانة والتي تبلغ من العمر 53 عاما، ترفض النوم بوجود مستحضرات التجميل، وتعطي لنفسها طاقة حب واهتمام كبير.

وكشفت شام الذهبي أن والدتها خضعت لعملية تجميل، قائلة: “كنت بحضر فيها وأعطيها فيتامينات قبل ما تعمل عملية التجميل بسنتين.، حتى تكون وكأنها في العشرينيات”.

مضيفة: “نزعت الفيلر من وجهها وأعطيتها فيتامينات في الوريد. وكنت بعمل لها الأشياء العلاجية، اللي بتجدد الخلايا مش الفيلر. لأن الخلايا بتعجز من سن عشرين وآثار التجاعيد بتظهر”.

وتابعت شام الذهبي: “عملت لها عناية بالبشرة، خاصة أن الجمال من الداخل في الأكل الصحي وشرب المياه والنوم الجيد. لأن مكونات البشرة بتقل لما نعمل فيلر كتير وبيظهر تحت بشرتنا“.

وعبرت شام الذهبي عن حبها لوالدتها بالقول: “أصالة وراها إبنة، أنا حياتي كلها ماما. ومن وقت ما دخلت الجامعة بدي أطلع الأولى عشان أسعدها. وبدي أسعدها وأنا بدي أخترع لها شيء يحليها وهي مسمياني على الموبايل ملاكي”.