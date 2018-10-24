إبنتي قاطعت الدراسة خوفا من الخطف فأودعت شكوى لدى مصالح الأمن

صرحت أم إسحاق أن إبنتها كانت تحضر لإجتياز شهادة الباكالوريا وهي متوسط المستوى في الدراسة لم تعد تذهب للدراسة بسبب التهديد.

وأضافت الوالدة خلال نزولها ضيفة على حصة ما وراء الجدران أن حلمها كان ان تنحج إبنتها في دخول الجامعة وأن تنحج في مستقبلها.

إلى غاية أن تم إستدعائها من طرف مدير الثانوية ليخبرها أن إبنتها لم تعد تحضر للمزاولة الدروس وهي غائبة منذ مدة .

ولما واجهتها صارحتني أنها كانت تهرب وتختبأ عند صديقاتها خوفا من تهديدات ياسر الذي أصبح يرعبها طوال الوقت.

وعلى إثرها أودعت شكوى لدى مصالح الأمن من أجل حماية بنتي منه وجوفا من ان يخطفها.