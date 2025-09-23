إبنتي لا تتقبل فكرة إعالة الناس لنا وترفض الدراسة

سيدتي، أنا إنسانة محطمة لا أجد ما افعله اليوم سوى الإسترسال للبكاء والنحيب.

لست أعترض على قضاء الله، لكنني اليوم أقف بين يديك علني أجد ما يحلّ مشكلتي مع إبنتي المراهقة.

إبنتي سيدتي طالبة ثانوية، وهي متميزة ومتفوقة بين زميلاتها والحمد لله، والجميع يحبها ويشهد لها بحسن الأخلاق والسيرة.

وما يحدث معنا أنه وقبل سنتين وبفعل وباء كورونا وما نتج عنه فقد زوجي عمله، وقد تعسرت أمورنا إلى درجة كبيرة.

وأنا ومنذ زواجي لم أعمل حيث انه لا شهادة لديّ ولن أكذب أننا نحيا على مساعدات الأهل ومن يعرفنا.

ولأننا نتوسم في الله الخير الكثير، ولأن أمور زوجي لم تنفرج بعد فقد ساق إلينا الله من هم من الأغنياء والمترفين. من تكفلوا بمصاريف دراسة أبنائي، جازاهم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتهم.

إلا أنني لمست من إبنتي الكبرى رفضها وإمتعاضها لأن تحيا على صدقات الناس. وحسبها أن زميلاتها في الثانوية سيعلمن بالأمر وسيكون ذلك بمثابة فضيحة تمس كيانها.

لست أجد سيدتي ما يعيب في الأمر حيث أن من يعينوننا ليسوا ممن يحبون سرقة الأضواء أو الصيت.

إلا أن إبنتي تهدد بالإمتناع عن الدراسة وتضييع مستقبلها وهي تقر انّ كرامتها تعزّ عليها.

فهل هي على حقّ سيدتي؟ وما السبيل لتمر السنة الدراسية بسلام؟.

أم دارين من الشرق الجزائري

الرد:

أختاه، أنت في موقف لا تحسدين عليه وما أقرته إبنتك من رفض أن تكون محل سخرية من طرف زميلاتها لهو حق مشروع.

أعزاء النفوس في هذه الدنيا لا يرغبون في أن يداس لهم على طرف وهذا ما يدفعك أختاه أن تكوني متفهمة.

فلإبنتك كرامة وعزة نفس ولا يجب في أي حال من الأحوال أن ترغميها على ما لا تقدر عليه.

في المقابل وحتى تمر السنة الدراسية بسلام حاولي أن تفهمي إبنتك وتقنعيها من أن الله وبفضل ستره. خصّكم وسخّر لكم من عباده من يساعدكم ويمد يد العون لكم حتى تكون ظروفكم أحسن وأفضل.

ولتفهميها أيضا أن ولولا حسن أخلاقكم وسيرتكم لما تقدم لكم الميسورين بيد العون حتى يسدّوا عليكم ثغرات العوز والحاجة.

وفي هذا السياق على زوجك أن يتحدث مع إبنته ليفهمها ويرسّخ في ذهنها فكرة أنه لو كان الأمر بيده. لما تأخر عن العمل والإنفاق عليكم بما قدره الله.

أغرسي في قلب إبنتك فكرة أنه عليها النجاح والفلاح بالكد في الدراسة. حتى تتبوأ ما تريده من منصب يكفل لها بدورها أن تحفظ كرامتها. وتعيل أسرتها وتساعد بدورها من باب ردّ الجميل من هو بحاجة إليها.

هي الحياة التي تفرض علينا بعض الظروف والأمور والتي لا يسعنا حيالها سوى الرضا بقضاء الله.