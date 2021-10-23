إبني المعاق مشكلتي الأكبر.

أنا أم لطفل معاق، كبر وكبرت مسؤولياته وبات الإهتمام به أمرا شاقا بالنسبة لي خاصة في ظل بعض الظروف النفسية التي أحياها من ضغط الزوج وكون لي أبناء أخرين يحتاجون رعايتي وعنايتي. لا أخفيكم أنني لم أكن يوما لقضاء الله رافضة ، لكن ثمة ما يؤرقني حيث انّ فلذة كبدي اليوم أصبح في سنّ حرج،

الرد:

أن يكون في الأسرة طفل معاق، فهذا يعني انه يجب تظافر مجهودات كل الأفراد ليوفروا لهذا الكائن الذي لا حول له ولا قوة سبل الراحة وخاصة العيش الكريم.تأكدي سيدتي من أن المسؤولية سهلة لمن يحدد مهام الأفراد في أسرته.

أهم ما يجب على الأهل الانتباه إليه خلال التعامل مع الطفل المعاق، أن يتعاملوا معه على أنه إنسان عادي وسوي، إذ يجب عدم إشعاره أنه ذو حاجة لآخرين، أو أنه معاق، حقيقة هو يعلم هذا الشيء، ولكن من السلبي جداً نعته بذلك.

كذلك يجب معاملة إبنك سيدتي مثل الطفل السوي،حيث يجب اصطحابه وإخراجه للعب ولممارسة الأنشطة التي يقوم بها كل الأطفال، وهناك بعض التجارب الناجحة التي حققت هذه الأفكار، حيث تقيم بعض الجمعيات الخاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، برامج ورحلات للتخييم والاستكشاف فضلاً عن ممارسة النشاطات الرياضية والفكرية والحركية.

كما لا أخفيك سيدتي، أنّ هناك أسر تصل إلى حد نبذ الطفل المعاق، فتعزله عن العالم الخارجي وتتناسى وجوده وهذا ما لا أريد أن تبلغيه مع فلذة كبدك خاصة ,انك ذكرت من أن التعب النفسي نال منك ما ناله.وهناك عائلات أخرى تعطي الطفل المعاق الحماية الزائدة ما يعوق تنمية قدراته، لذلك ننصحك أن تكون معاملتك لمن تريدين اليوم ان تكوني له مساعدة له معاملة وسطية.

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