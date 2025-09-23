إبني شديد التعلق بوالده وطلاقنا أدخله في حزن كبير

سيدتي، بعد التحية والسلام أحيطك علما أنني من القارئات الوفيات لهذا الفضاء ومناي أن أجد حلا لما يضايقني.

تطلقت من زوجي منذ سنتين، ولي كثمرة من هذا الزواج طفل في السادسة من عمره. حنون عوضني بحبه لي مرارة ما ذقته قبل وبعد الطلاق.

ولا أخفيك سيدتي أنه وبالرغم من كل المشاكل التي كانت بيني وبين والده. إلا أن إبني شديد التعلق بوالده وقد خلق هجره وصده لنا بعد الطلاق حالة كبيرة من الحزن والأسى.

مشكلتي سيدتي ونحن في أولى ايام السنة الدراسية أن إبني يرفض رفضا باتا أن يعرف زملاؤه وحتى أستاذته بمسألة طلاقي من والده.

وهو يريد أن يبدو أمام الجميع وكأنه يحيا في عائلة متماسكة متراصة الأفراد.

يهون عليّ أن ألمح في عيناي فلذة كبدي حزنا دفينا لا أقدر على إحتوائه. فليس بمقدورنا لدى تسليم ملفات التسجيل ككل سنة.

أنا اتملص من الشهادة العائلية التي تشير إلى طلاقي. وخائفة أنا من أن يؤثر هذا الأمر على الدراسة والتركيز لدى إبني فما عساي أفعله؟.

أم وائل من الوسط الجزائري

الرد:

أحيّيك أختاه على الثقة الكبيرة التي وضعتها في وأتمنى أن ترقى إجابتي إلى ما تريدنه وتنتفعين به إن شاء الله.

أعان الله إبنك على ضجيج قلبه، حيث أنه ومن الواضح جدا أنه يتمتع بحساسية كبيرة. ولوا هذه الأحاسيس المفعمة لما توجس من هذا الأمر ولما خلقت لديه عقدة من طلاق لا ناقة له فيه ولا جمل.

أدرك حجم ما أنت فيه من لوعة، لكن يجب إحتواء الموضوع وعدم منحه أكبر من حجمه.

حيث أنه عليك أن تفهمي إبنك من أنه ليس الوحيد من يكابد طلاق والديه. ومن أنك تعولين عليه وتصرين أن يكون من الناجحين الفالحين حتى يردّ لك إعتبارك ويرفع لك راسك عاليا فخرا وعزة.

كذلك يمكنك التقدم نحو أستاذة إبنك لتسليمها ملف إبنك الخاص به ولتطلبي منها أن يبقى أمر الطلاق سرا بينك وبينها.

حيث أنه ومن المعروف أن مثل هذه المواضيع تثار في الأوساط المدرسية بين الاساتذة وحتى بين أولياء التلاميذ.

عليك أن تحتوي الوضع وتضعي يديك على هذا المشكل حتى لا يتحول إلى كابوس يقض مضجع إبنك مطلع كل سنة.

فعوض أن يهلل فرحا للدخول الإجتماعي تجدينه منكسرا منطويا على نفسه.

هجر الوالد وصده لإبنك لا علاج له سوى أن تلعبي أختاه الدورين وتكوني أقرب إلى إبنك من حبل الوريد. فأنت به وله ومعه وليس لك سواه. وكان الله في عونك.