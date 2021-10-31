إبني له مشكل في المستوى الدراسي .. قليل التركيز وكثير الحركة ماذا أفعل معه؟

تشكل الحياة الدراسية للطفل هاجساً كبيراً لدى الأهل.حيث يحاولون الحفاظ على المستوى الدراسي المتقدم لأبنائهم، لكنهم يتفاجؤون أحياناً بهبوط مستوى أطفالهم الدراسي أو نقص التركيز .

وغالباً ما يحمّلون الأطفال المسؤولية عن هذا التراجع. لكن هناك أسباب عديدة لتراجع المستوى الدراسي وانخفاض الدرجات، كما أن هناك حلولاً تتفاوت بسهولتها لهذه المشكلة، سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

التراجع الدراسي؛فهو أمر طارئ على الطالب الطبيعي، سواء كان مستواه عادياً أم جيداً.

حيث أن هذا الطالب قضى فترة دراسية معينة أثبت خلالها أهليته الكاملة للتعلم دون الحاجة لمعاملة خاصة أو تعليم منهجي متخصص.

إنما تعرض لأمر ما جعل مستواه الدراسي ينخفض، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال بحثنا هذا.

طفلك الذي تعود على تحصيل درجات مرتفعة في دراسته، سيفقد ثقته بنفسه إن لم تتمكن من مساعدته ليحافظ على المستوى الدراسي.

إضافة إلى أن الأطفال الذين يتنافسون بين بعضهم بالمدرسة؛ سيخرجونه من دائرة المنافسة، وإن لم يتمكن من العودة إلى هذه الدائرة بالسرعة المطلوبة.

ربما لن يعود إليها ثانية، كما يجب أن تتجنب مقارنته بإخوته أو أصدقائه عندما يتخلف عنهم، لكن فقط ادعمه ليعود إلى المستوى الدراسي ويتحسن، وتأكد دائماً من توفير البيئة المناسبة له، ومتابعته دون التضييق عليه.

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