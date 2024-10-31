إبني يريد أن يكون أمر طلاقي من والده في طي الكتمان

سيدتي، أشكرك جزيل الشكر حول ما تقدمينه من خلال منبر قلوب حائرة لكل من تاهت بهم السبل . وأضم صوتي إلى صوت كل من قصدك ودق أبواب موقع النهار اونلاين . وأضع بين يديك سيدتي ما يهتك أنسي ويضيع عليّ فرصة الإستمتاع بما بقي من حياتي، خاصة وأنني إنسانة مطلقة وقد أعدت ترميم حياتي وصقل معالمها بشق الأنفس .

سيدتي،منذ سنتين بتّ احمل لقب مطلقة، ولي كثمرة من هذا الزواج طفل في الطور الإبتدائي من التعليم، عوضني بحبه لي مرارة ما ذقته قبل وبعد الطلاق. ولا أخفيك سيدتي أنّه وبالرغم من كل المشاكل التي كانت بيني وبين والده إلا أن إبني شديد التعلق بوالده. وقد خلق هجره وصده لنا بعد الطلاق حالة كبيرة من الحزن والأسى لديه .

مشكلتي سيدتي أن إبني يرفض رفضا باتا أن يعرف زملاؤه وحتى أستاذته بمسألة طلاقي من والده. وهو يريد أن يبدو أمام الجميع وكأنه يحيا في عائلة متماسكة متراصة الأفراد. والدليل ما بلغ مسامعي من أكاذيب يحيكها المسكين حول حياتنا ومن أن له أبا يفتخر به.

يهون عليّ أن ألمح في عينا فلذة كبدي حزنا دفينا لا أقدر على إحتوائه، فليس بمقدوري كأمّ تجاوز هذه المسألة. ولا يمكنني أن أعين فلذة كبدي على الكذب والهروب واقع نحياه اليوم وغدا. وخائفة أنا من أن يؤثر هذا الأمر على الدراسة والتركيز لدى إبني فما عساي أفعله؟

أم رامي من الوسط الجزائري .

الرد:

أحيّيك أختاه على الثقة الكبيرة التي وضعتها في وأتمنى أن ترقى إجابتي إلى ما تريدنه وتنتفعين به إن شاء الله.

أعان الله إبنك على ضجيج قلبه، حيث أنه ومن الواضح جدا أنه يتميز بحساسية كبيرة ولوا هذه الأحاسيس المفعمة. لما توجس من هذا الأمر ولما خلقت لديه عقدة من طلاق لا ناقة له فيه ولا جمل.فإنقطاع حبال الوصال بينك وبين والده لا دخل له فيه قطّ.

أدرك حجم ما أنت فيه من لوعة أختاه، لكن يجب إحتواء الموضوع وعدم منحه أكبر من حجمه، حيث أنه عليك أن تفهمي إبنك. وتشرحي له من أنه ليس الوحيد من يكابد أزمة طلاق والديه، ومن أنك تعولين عليه وتصرين أن يكون من الناجحين الفالحين. حتى يردّ لك إعتبارك ويرفع لك راسك عاليا فخرا وعزة بتبوئه أعلى المناصب.

كذلك يمكنك التقدم نحو أستاذة إبنك لتسليمها ملف إبنك الخاص به ولتطلبي منها أن يبقى أمر الطلاق سرا بينك وبينها ، حيث أنه ومن المعروف أن مثل هذه المواضيع تثار في الأوساط المدرسية بين الاساتذة وحتى بين أولياء التلاميذ. عليك أن تحتوي الوضع وتضعي يديك على هذا المشكل حتى لا يتحول إلى كابوس. يقض مضجع إبنك مطلع كل سنة، فعوض أن يهلل فرحا للدخول الإجتماعي تجدينه منكسرا منطويا على نفسه.

هجر الوالد وصده لإبنك لا علاج له سوى أن تلعبي أختاه الدورين وتكوني أقرب إلى إبنك من حبل الوريد فأنت به وله ومعه وليس لك سواه. وكان الله في عونك.

ردت:”ب.س“