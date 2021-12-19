عبر منبر مركز الأثير الذي يعد فرصة ذهبية لهم، رجال عولوا أن يبحثوا عمن تقبل بمبدأ التعدد المشروع ويجعلك أسعد الناس. فمن خلال منبرنا سيتمكنون من العثور على صاحبة النصيب، تلك الأنثى التي تقرّ وتعترف أنها حتى وإن كانت الثانية. فإن ذلك لن ينتقص منها شيئا، إعلاناتنا بين يديكن قارئاتنا الوفيات.

الرقم السري :

136168

إبن الأوراس سيعزّك ويجعلك أسعد الناس

من باتنة عروس الأوراس، تواصل معنا رجل في العقد الخامس من عمره، أصيل محترم وجاد، متقاعد من مؤسسة عمومية، متزوج. لديه سكن خاص يحيا به مع زوجته التي لم ترى عيبا أو ضررا في أن يكون لها شريكة في زوجها. يريد صاحب الإعلان الأول في ركننا هذا وبقبول من زوجته الأولى. ان يتخذ له زوجة ثانية تحيا إلى جانبه وتكون له نعم السند.

ومن شروط إبن الأوراس أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنّها ما بين 40و45سنة. شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

الرقم السري :

136169

مقاول من الغرب سيجعلك في خانة السعيدات

من الشرق الجزائري إلى إحدى ولايات الغرب، أين سنحط الرحال في ثاني محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس. متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

صاحب إعلاننا هذا يريد أن يجد إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنه لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

الرقم السري :

136170

مقاول ميسور سيسوق إليك البهجة والسرور

تحاملت على نفسي كثيرا ووعدت نفسي بغد أجمل، ولم تذهب أيامي سدا حيث أنني ثابرت وعملت وصبرت. إلى أن بلغت مرادي وحقت ما أريده من أحلام. وبالرغم من أن رحلة تحقيقي لأحلامي كلفتني أن أتأخر على مسألة الزواج، إلا أنني لم أتأفف يوما ولم أتذمّر. بقدر ما منيت نفسي بأنني سأجد لي من سـتأخذ بيدي وترسو معي على أرض السعادة. لم أتردد وتواصلت مع القائمين على مركز الاثير ومنحتهم الضوء الأخضر حتى أكون لهدفي محققا.

فلكلّ امرأة صادقة أقول: أنا رجل من العاصمة، أعزب لم يسبق له الارتباط بسبب بعض الظروف. مضى من عمري 58 عام، ناجح جدا في عملي كمقاول، ولدي مسكن، أبدوا أقل من سني بكثير. وأتمتع بموفور الصحة والحمد لله.

أبحث عن زوجة متفهمة وحنون، أكمل إلى جانبها المشوار، زوجة تريحني من هواجس الوحدة. أريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 50 سنة، لا يهمني وضعها الاجتماعي. ولا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، فقط أتمناها ذات أصل طيب. وأخلاق حسنة، نعيش معا تحت سقف الاحترام والمحبة إلى الأبد.

طالع أيضا :