إبن البليدة يبحث عن نعم المؤنس والرفيق

سليم من البليدة ثاني محطة نحطّ بها الرحال في ركننا الأغرّ. شاب يبلغ من العمر41 سنة، موظّف مستقرّ في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة. لم يسبق له الزواج، ولديه سكن في طور الإنجاز.

يريد سليم ان يكون له نصيب مع إمرأة طيبة ومحافظة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز40سنة، أكثر ما يهمه أن تكون سليلة أسرة طيبة، حبذا لو كانت عاملة ومدبرة جيدة لأمور البيت.

الرقم السري : 135558

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