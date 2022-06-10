الرقم السري :

137021

كل عزائه أن يظفر بزوجة رأسمالها الأخلاق والرفعة

عاصمي أصيل هو أول ما نستهل به هذا الركن، هو رجل مضى من عمره50ربيعا، هو متقاعد وهو مقيم مع الأهل. لم يسبق له الزواج لعديد الإعتبارات. خاطب منبرنا وكله يقين وعزاء لأن يجد لقلبه امرأة طيبة متفهمة قادرة على احتوائه وبعث الأمل والسكينة في أيامه المقبلة.

يودّ من استأمننا على إعلانه أن يكون له فرصة مع امرأة شرطه أن تكون عاصمية بالدرجة الأولى. سنها ما بين 38و45سنة، أكثر ما يتمناه أن تكون عاملة مستقرة، محترمة وسليلة أسرة رأسمالها الأخلاق. يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد. ويعد صاحب هذا الإعلان أن يكون نعم الزوج والرفيق.

الرقم السري :

137022

إبن البويرة يريدها طيبة وقديرة

ثاني محطة لنا في هذا المنبر، هي لخمسيني آخر من منطقة البويرة، رجل صادق ومحترم بأتمّ معنى الكلمة. أبى إلا أن يقاسمنا رغبته في أن يجدد حياته إلى جانب إنسانة تعتبر الطيبة والأخلاق الحسنة نبراسا. بالمختصر المفيد هو رجل توسّم في ركننا الخير الكبير، وهذا ما نتمنى أن يجده ويرتقي به.

على اعتبار أنه موظف مستقر، ولديه سكن خاص وعلى قدر من الأخلاق بشهادة الجميع. يناشد إبن البويرة من تكون له السند والرفيق، إنسانة من وسط البلاد، سنها لا يتجاوز51سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، حبذا لو كانت موظفة مستقرة، تكون له الأمل وتضفي على حياته السكينة.

الرقم السري :

137023

طيبة القلب حسنة الأخلاق لإبن سطيف العالي

إلى ولاية سطيف أخر محطة لنا في هذا الركن، لنقدم لكم عرضا لرجل غاية في الاحترام والتؤدة. على غرار من سبقاه في الإعلانين الأولين، هو متزوج وأب لولد، متقاعد من الجيش، مضى من عمره 53 عاما. يتمنى أن يتخذ زوجة ثانية بموافقة الزوجة الأولى، على سنة الله ونبيه خير الأنام، شرطه أن تكون طيبة وحسنة الأخلاق. روحها جميلة وأخلاقها أجمل، تكون من إحدى الولايات الشرقية للبلاد، أو من العاصمة، سنها ما بين 30 و45 سنة. متدينة أصيلة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يقبلها إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها