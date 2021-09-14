إبن البويرة يقبلها مهما كان وضعها الإجتماعي

وليد من البويرة. رجل في 40 من عمره، مطلق بدون أولاد، لديه عمل مستقر، ومسكن خاص، يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة صادقة وصالحة.

زوجة تبدد عنه ألام الماضي ليمضي معها نحو الأمام لينال زوجها ينال معها الجنة في رحاب الطاعات، يفضلها من إحدى ولايات شرق البلاد أو الوسط، سنها يكون أقل من 35 سنة، لا يهمه إن كانت عاملة او ماكثة بالبيت، ويقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي.

الرقم السري : 135564

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802