إبن الجنوب يتوق لأن يحظى بزوجة يؤسس معها أسرة

من ولاية تمنراست. من جنوبنا الكبير، نعرفكم اليوم على شاب ينوي الخير. يتوق لأن يحظى بزوجة صالحة تسعده وتحتويه، يؤسس إلى جانبها بيته ويبنى معها أسرته، ابن الجنوب يبلغ من العمر 30 سنة، موظف مستقر ولديه سكن خاص، أعزب لم يسبق له الزواج.

يتمنى أن يحتفي في حياته بزوجة صالحة صادقة ومسؤولة مثله، إنسانة تؤمن بقدسية الزواج وتبعث في قلبه الراحة والسلوان، سنها ما بين 23 إلى 30 سنة، شرطه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، من إحدى ولايات الغرب أو الجنوب الجزائري.

الرقم السري : 135629

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802