إبن الراقي بلحمر: غدرو بيه..حسبي الله ونعم الوكيل

في أول تصريح له للنهار، عبر إبن الراقي الحاج بلحمر، المقتول صبيحة اليوم الأحد، عن أسفه لما أصاب والده.

وكشف إبن الضحية، المدعو مسلم بلحمر، عن تفاصيل الحادثة الشنعاء، التي أصابت والده.

وقال إبنه أن شخص دق باب منزلهم بقوة، صبيحة اليوم في حدوث الساعة الثانية صباحا، وقام المرحوم والده بالنهوض لفتح الباب.

ويضيف إبنه أن المرحوم الراقي الحاج بلحمر تلقى من الشخص أربعة ضربات بالخنجر في صدره، فور فتحه لباب المنزل، ما أدى لوفاته مباشرة.

وصرح قائلا: ” حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يرحمو، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة، ونقول لجميع الجزائريين للدعاء له”.

وأضاف مسلم أن والد مات غدرا لكنه مات رجلا.