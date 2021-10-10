إبن الشاب خالد يظهر من جديد ويثير الجدل

أطل “أنيس” الإبن غير الشرعي للشاب خالد والذي اعترف به سنة 2009، في لقاء على أحد القنوات التلفزيونية الفرنسية، وتحدث عن بعض الأمور عن حياته الشخصية والمهنية.

وكبر الطفل أنيس الذي عانى نفسيا لسنوات قبل إعتراف والده به، ووقوفه في المحكام لأجل ذلك، وهو الآن مغني راب وصحفي، ولكن ظهوره لا يزال يرتبط بالكثير من الجدل.

وقال “أنيس”، خلال الحصة التلفزيونية، أنه إبن الشاب خالد ردا على سؤال مقدم البرنامج.

ومن جهة أخرى، أكد أنيس أنه مسلم ويمارس الشعائر الدينية، مشيرا إلى أن مهاجمة الدين الإسلامي في الغرب ينبع من سوء التقدير أو جهلهم عن الدين الإسلامي.

وأثار “أنيس”، الكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة، أين تحدث عن معاناته من عدم إعتراف والده به.

وكان أنيس، قد تحدث عن الأمر مع جريدة “لوباريزيان” الفرنسية قبل سنوات، أين وجّه سؤالاً لوالده قائلاً: “أبي الشاب خالد الذي يعرفه الكلّ، أنا أريد أن أسأله لماذا تخلى عنّي ولم يترك لي أي معلومة عنه في حين أنّ معجبيه أقرب منّي له، أريد أن أفهم لم لا يريد رؤيتي ولا الاعتراف بي، الكل يفخر بأبيه، وأنا لا أستطيع أن أفتخر به لأنّي لا أعرفه، حين أسمع أنّه في الـ “أولميبا”، أرغب في الذهاب لحضور حفلته كفرد من عائلته لا كغريب، إن كان يشاهد هذا الفيديو، أريد أن أقول له فقط إنّني أريد التحدث معه لأستطيع العيش بسلام”.

وكانت والدة أنيس التي تدعى كريمة صرّحت قبل سنوات للصحافة الفرنسية أنّ الشاب خالد رفض لقاء إبنه المراهق عندما ذهب لحضور حفلته وطلب من حراسه إبعاده عنه.

وظلّ المغني الجزائري يرفض الاعتراف بأبوته لأنيس لغاية لجوء والدة أنيس الى القضاء الفرنسي، علماً أنّها تقيم في فرنسا ويملك إبنها الجنسية الفرنسية.

وجعلت الدعوى القضائية الشاب خالد يعترف بأبوته لأنيس عام 2009 وصرّح وقتها قائلا: “هذا الإبن غير الشرعي هو غلطتي”.

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