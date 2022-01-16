إبن الشنفرة..هناك شيء غير طبيعي في المباراة واذا سهلولي نروح نفك اللغز

تحصّلت النهار حصريا على فيديو للراقي المعروف بـ”إبن الشنفرة” يتحدث من خلاله عن سبب تعثر المنتخب الوطني. خلال مباريات كأس إفريقيا للامم، حيث ظهر متاثرا بعد خسارة الخضر اليوم.

كما تحدث إبن الشنفرى في الفيديو أنه وبعد وفاة الراقي بلحمر الذي كان يتنقل مع الخضر في مبارياتهم لا يوجد راق آخر يتنقل معهم. وقال إبن الشنفرى “بالرغم من انني لا أتابع كرة القدم لكن شاهدت مباراة المنتخب الوطني”.و”تفرجت كيف عانى الخضر أمام مرمى المنافس دون نتيجة وإحراز هدف”.

وتابع إبن الشنفرى “شاهدت ان المنتخب الوطني يعاني من العين اكثر من السحر”. “وأنا هنا مستعد للذهاب إلى الكاميرون من اجل فك اللغز”.

كما وجه إبن الشنفرى نداء انه مستعد للذهاب إلى الكاميرون في حال إستخرج له جواز السفر من اجل الوقوف مع الخضر لفك عقدة التهديف.

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وانتهت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بهزيمة الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E انتهت بنتيجة هدف دون رد.

وسجل المنتخب الوطني الجزائري هدفا في الدقيقة الـ24 عن طريق بغداد بونجاح ألغاه الحكم بداعي تسلل قائد الخضر رياض محرز، وحدث نفس الأمر في الدقيقة الـ83 عندما ألغى الحكم هدف يوسف بلايلي لذات السبب.

الدقيقة الـ70 شهدت تسجيل “إيستيبان فيرنانديز أوباينغ أوبونو” الهدف الوحيد لغينيا الإستوائية.

ترتيب المجموعة:

1-كوت ديفوار 4 نقاط.

2-غينيا الإستوائية 3 نقاط.

3-سيراليون 2 نقاط.

4-الجزائر 1 نقاط.