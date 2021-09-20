إبن الصحراء سيجعلك تحيين الرخاء

أول محطة نحط بها الرحال في ركننا هذا. هي لسعيد من تمنراست. شاب في ال32من عمره، أعزب لم يسبق له الزواج، يعمل كموظف مستقر بمؤسسة خاصة، لديه سكن خاص وهو يريد الإستقلال والإستقرار مع إمرأة صالحة تقدر الرجل وتعي مسؤولية الحياة الزوجية.

يريد السعيد أن يجمعه اللقاء عبر مركز الأثير بشابة لم يسبق لها الزواج، سنها لا يتعدى30سنة، لا تهمه ولايتها ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت،وهو يعد بضمان الأمان وراحة الباب لمن ستعوّل عليه وتمضي معه تحت ظل الحلال.

الرقم السري : 135607

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