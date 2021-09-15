إبن الغرب الأبيّ بزوجة صالحة سيكتفي

من وهران. لم يجد أحمد سوى الإتّصال بنا وهو يعرب عن خالص نيته في العثور على إمرأة صادقة ومحبة. أحمد يريد خوض تجربة جديدة بعد طلاقه الذي لم يسفر عن أولاد، حيث انه في ال52 من عمره، وهو تاجر ميسور ولديه بيت يريد أن يطرد الرتابة منه.

يناشد أحمد كل قلب مرهف يهفو إلى غد أفضل أن يعانق حلمه في الإستقرار والجنوح إلى السكينة مع إمرأة صادقة وفية من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها ما بين35و50سنة، يردها مطلقة أو أرملة بدون أولاد،كما لا يهمه إن كانت من تعول المضي معه في رحلة العمر موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135570

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