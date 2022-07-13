الرقم السري :

138109

بقلب منشرح وطيب يريد ابن الشرق بناء حياته والعيش تحت ظل الرحمة والعدل

نبدأ إعلاناتنا في هذا الركن من شرق البلاد. لنعرفكم على رجل إبن عائلة يريد التعدد وبناء أسرة قوامها العدل والرحمة على سنة سيد الخلق وشفيع الأمة. صاحب العرض يبلغ من العمر 59 سنة، أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم، متزوج أب لأولاد، لديه سكن خاص.

يتمنى ابن الشرق بقلب منشرح وأمل كبير، أن يتخذ زوجة ثانية تكون له قرة عين. امرأة صالحة يسعد إلى جانبها ويهنأن يريها من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو الشرق. كما يكون سنّها سنها لا يتعدى 50 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل. وله عليها أن يغدق عليها بالود والاحترام.

الرقم السري :

138110

إبن الغرب سيغمرك بفيض من المودة

إلى غرب البلاد الآن، نضع بين أيديكم عرضا لرجل متميز يريد الارتباط ثانية على سنة الله ورسوله. كما هو في الخمسينات من عمره، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة. أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها